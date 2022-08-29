Польша и Германия спасают Одер

В дельте Одера ведутся работы по аэрации воды.

На озере Домбе в польском Щецине помощь в насыщении воды кислородом оказывают спортсмены из местного лодочного клуба, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы любим эту реку, поэтому мы здесь. Ради нас самих, наших детей, ради следующих поколений. Не можем же мы оставить ее умирать", - говорит житель Щецина Кшиштоф Маркевич.

С начала августа в Одере было выловлено около 300 тонн мертвой рыбы. Точные причины мора выяснить пока не удалось. Власти Польши и Германии предполагают, что экологическую катастрофу могли вызвать отравленные токсинами водоросли.

Эксперты предупреждают, что экологические и экономические последствия загрязнения Одера, одной из крупнейших рек Германии и Польши, будут ощущаться долгие годы.