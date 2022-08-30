https://news.day.az/world/1490849.html В Белеке открылся Центр виртуальной вселенной - ВИДЕО
В Белеке открылся Центр виртуальной вселенной - ВИДЕО
В турецком Белеке (Анталия) на площади 5 тысяч квадратных метров открылся Центр виртуальной вселенной "Digiverse", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
С помощью мультимедийных визуальных эффектов посетителям предлагают отправиться в необычное путешествие. При этом надевать специальные очки не нужно. Создатели центра утверждают, что довольны будут все: и дети, которых познакомят с технологиями искусственного интеллекта, и взрослые.
По словам гендиректора "Digiverse" Фериде Уйгун, это цифровое пространство значительно разнообразит досуг отдыхающих.
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