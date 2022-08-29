https://news.day.az/world/1490856.html Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в России - ВИДЕО
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в России - ВИДЕО
В Шимановском районе Амурской области столкнулись два автомобиля: легковой Toyota Funcargo и грузовой Mitsubishi Fuso. В легковушке находилась семья из четырех человек и двое их знакомых, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"В результате ДТП пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает Госавтоинспекция Амурской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали водителя грузового автомобиля.
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