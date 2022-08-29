В Ноттинг-Хилл вернулся карнавал

На улицы лондонского района Ноттинг-Хилл после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 вернулся карнавал, крупнейший в Европе и второй после Рио-де-Жанейро в мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Карнавал в Ноттинг-Хилле традиционно проводится в последние дни августа. Здесь устраивают красочные парады, концерты и вечеринки, работают уличные ярмарки.

В этом году, как ожидается, в нем примут участие более миллиона человек.

Грандиозный яркий праздник проходит в Ноттинг-Хилле с 1960-х годов, когда район стал домом для иммигрантов из разных стран Карибского бассейна.

В этом году зрителей и участников организаторы просят тщательнее планировать посещение карнавала - из-за забастовки водителей лондонских автобусов.