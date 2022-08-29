Крупнейший в мире рынок электроники закрыли

Самый большой в мире рынок электроники "Хуацянбэй", расположенный в китайском городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), закрыли на четыре дня из-за локальной вспышки ковида. Об этом говорится в опубликованном сообщении штаба по борьбе с COVID-19 городского района Футянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всем сотрудникам магазинов по продаже электроники предписано до 1 сентября перейти на домашний режим работы. В результате закрытой оказалась целая сеть крупных торговых центров, расположенных в данном квартале. Местные СМИ сообщают, что магазины продолжат принимать заказы, однако с отправкой пока ясности нет.

Рынок "Хуацянбэй" представляет из себя целый торговый квартал с десятками крупных центров по продаже разнообразной электроники на пешеходной улице в центральном районе Футянь. Он пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у покупателей со всего мира. Приобрести различные гаджеты или другое электронное оборудование можно как в розницу, так и оптом. Многие продавцы электроники по всему миру именно на этом рынке находят себе поставщиков из Китая.

На частичный локдаун местное правительство пошло после выявления всего нескольких случаев инфицирования ковидом в городских районах Футянь и Лоху. Всех жителей шести улиц в данных районах власти посадили на четыре дня домашнего карантина. Остановлена также работа метро и вся деловая активность.