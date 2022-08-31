Каждый четвертый житель Британии планирует не пользоваться отоплением зимой
Каждый четвертый житель Великобритании не планирует пользоваться отоплением грядущей зимой. Об этом пишет Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes, передает Day.Az.
По информации издания, в опросе принимали участие 2000 респондентов, исследование проводилось 26 августа, до того, как энергорегулятор Ofgem сообщил о повышении ценового порога счетов за энергию. Согласно данным исследования, 23% британцев не планируют включать отопление. При этом среди граждан с детьми в возрасте до 18 лет этот показатель равен 27%.
69% жителей Великобритании планируют сократить использование энергии для отопления, а 11% респондентов заявили, что им придется взять кредит для оплаты счетов за отопление. 17% британцев с детьми младше 18 лет также планируют взять кредит.
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