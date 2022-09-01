Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем человечеству необходимо использовать нефть и газ, так как в случае отказа от этих источников энергии цивилизацию может ждать крах. Слова предпринимателя приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск высказал свою позицию во время энергетической конференции в норвежском городе Ставангер. "Если смотреть реалистично, то я думаю, что в краткосрочной перспективе нам нужно будет использовать нефть и газ, потому что иначе цивилизация рухнет", - предсказал основатель Tesla.

Маск заявил о необходимости провести дополнительные исследования в вопросе бурения нефтяных скважин в Норвегии. По его словам, переход к устойчивым источникам энергии - один из самых больших вызовов для человечества, процесс может занять несколько десятилетий.