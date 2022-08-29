Французский медик рассказал о последних минутах жизни принцессы Дианы

Французский врач Фредерик Майлиез, который оказался первым на месте автокатастрофы с принцессой Дианой, вспомнил о том, как оказывал ей помощь. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фредерик Майлиез возвращался домой и проезжал в туннеле Альма, где произошла авария с принцессой Дианой 31 августа 1997 года. Врач заметил искореженный автомобиль Mercedes и отправился на помощь.

"Я подошел к обломкам. Я открыл дверь и заглянул внутрь. Четыре человека [были внутри], двое из них были мертвы, ни реакции, ни дыхания, а двое других, с правой стороны, были живы, но в тяжелом состоянии", - сказал он.

Человек на переднем сидении, по словам Майлиеза, мог подождать несколько минут, а женщине сзади нужна была помощь срочно - она не могла дышать. Врач позвонил в службу спасения и принес из своего автомобиля дыхательный мешок. Благодаря нему, как вспоминает доктор, принцесса Диана немного пришла в себя, но все еще не могла говорить.

"Я знаю, что это удивительно, но я не узнал принцессу Диану. Я был в машине на заднем сиденье и оказывал помощь. Я понял, что она очень красива, но мое внимание было настолько сосредоточено на том, что я должен был сделать, чтобы спасти ее жизнь, что у меня не было времени подумать, кто эта женщина", - поделился Фредерик Майлиез.

Принцессу Диану доставили в парижскую больницу, где она умерла через несколько часов. Ее спутник Доди Файед и водитель также погибли.