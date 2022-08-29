Китай приостановил импорт мясной продукции крупной компании США

Китай из-за проблем с качеством приостанавливает импорт продукции компании-мясопроизводителя Tyson Fresh Meats - дочернего предприятия американской транснациональной корпорации Tyson Foods. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, решение вступает в силу 29 августа на основании регламента, касающегося безопасности пищевой продукции. Оно было принято после того, как сотрудники китайской таможни выявили несоответствие национальным стандартам у партии свинины Tyson Fresh Meats.

Как уточняется в распространенном заявлении ГТУ, Китай уведомил о выявленной проблеме Министерство сельского хозяйства США.

Это не первый случай приостановки импорта мяса из Соединенных Штатов в КНР. В первой половине августа Китай временно прекратил ввоз продукции американского предприятия King Meat Service после обнаружения в ней рактопамина (вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы).