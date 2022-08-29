https://news.day.az/world/1490907.html Газовый кризис в Европе может продлиться несколько зим - гендиректор Shell
Газовый кризис в Европе может продлиться несколько зим - гендиректор Shell
Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок газа из России. Такое мнение высказал исполнительный директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Норвегии, передает агентство Reuters, передает Day.Az.
"Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения", - предупредил он.
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