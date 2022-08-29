Газовый кризис в Европе может продлиться несколько зим

Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок газа из России. Такое мнение высказал исполнительный директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Норвегии, передает агентство Reuters, передает Day.Az.

"Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения", - предупредил он.