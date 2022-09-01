В Китае жених погиб от удара молнии во время фотосессии

В Китае жених погиб от удара молнии, когда позировал для свадебных фотографий, пишет портал Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в популярном живописном месте на юго-западе Китая. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, но спасти жениха не удалось - он скончался по дороге в больницу. Люди, которые в момент удара молнии находились рядом с мужчиной, не пострадали.

Турист, наблюдавший за фотосессией, рассказал, что все произошло слишком быстро, гости свадьбы сначала даже не поняли, что жених без сознания лежит на земле.

После того, как эта новость завирусилась в китайских социальных сетях, комментаторы посочувствовали семье китайца и выразили слова поддержки его родственникам.

"Большое счастье превратилось в большое горе", - пишут участники обсуждения.