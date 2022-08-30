В Бразилии после 26 лет одиночества умер «Человек из дыры»

Последний представитель племени индейцев, не контактировавшего с цивилизацией, известный как "Человек из дыры", умер в Бразилии после 26 лет жизни в одиночестве. Об этом сообщает Национальный фонд индейцев Бразилии (FUNAI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тело было найдено в гамаке в его хижине, расположенной на земле коренных народов танару, 23 августа во время обхода специальной мониторинговой группы", - сказано в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что на месте не были обнаружены следы присутствия посторонних людей или следы борьбы. Останки умершего доставят в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.

По данным фонда, остальные представители племени усопшего были убиты во время столкновений с владельцами ранчо и лесорубами, которые происходили в 1980-х и 1990-х годах. При этом индеец всегда сопротивлялся попыткам связаться с ним.

В фонде рассказали, что он стал известен как "Человек из дыры" из-за привычки выкапывать глубокие ямы, в некоторые из которых он вставлял заостренные копья.

Кроме того, в 2018 году была опубликована видеозапись, на которой видно как индеец рубит дерево инструментом, похожим на топор. Тогда "Человек из дыры" выглядел здоровым.