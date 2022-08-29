Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС

Внеочередное заседание министров энергетики ЕС по ценам на энергоносители пройдет 9 сентября. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

26 августа председательствующая в ЕС Чехия заявила о намерении созвать внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза.