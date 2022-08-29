https://news.day.az/world/1490938.html Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС
Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС
Внеочередное заседание министров энергетики ЕС по ценам на энергоносители пройдет 9 сентября. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
26 августа председательствующая в ЕС Чехия заявила о намерении созвать внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре