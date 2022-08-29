При заправке американской ракеты произошла утечка

При заправке американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которую запустят с кораблем Orion в рамках лунной миссии Artemis, произошла утечка водорода. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке [топлива]", - говорится в сообщении управления в Twitter.

По данным Associated Press, из-за утечки диспетчеры НАСА кратковременно прекратили обратный отсчет до запуска ракеты. Отмечается, что утечка появилась в том же месте, где ее обнаружили в ходе отработки запуска весной.