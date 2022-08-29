В Польше назвали причину массового мора рыбы в Одре

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что польские и немецкие специалисты сошлись на том, что причиной массового мора рыбы в реке Одра стали токсины, которые вырабатывает золотистые водоросли. Об этом она сказала после встречи со своей немецкой коллегой Штеффи Лемке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы представили результаты исследований, которые уже имеем в Польше, а также план дальнейших шагов. Мы согласились с диагнозом, что причины имеют много аспектов. Мы также согласились, что непосредственной причиной мора рыбы являются ихтиотоксины, вырабатываемые золотистыми водорослями", - сказала Москва.

По словам министра, сейчас ученые двух стран получили задачу выяснить причину активного распространения этих водорослей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее подчеркивал, что власти исследуют и проверяют "все возможные теории". Пробы воды были направлены в лабораторию в Чехии, также их доставят в Нидерланды и Великобританию.

Первые результаты проб воды в лаборатории ФРГ даже посчитали ошибочными, поскольку они показали слишком высокое содержание ртути. Специалисты решили провести повторное исследование, оно подтвердило первые выводы.

Волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы, а на месте работают представители экстренных служб ФРГ.