Жертвами наводнений в Пакистане стали более тысячи человек

Количество жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, миллионы людей остались без крыши над головой. Полностью или частично разрушены более 900 тысяч домов. Уничтожено 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Причиной катастрофических наводнений стали муссонные дожди, которые продолжаются в стране с середины июня.

Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и обратились за помощью к другим государствам и международным организациям. Больше других пострадали от наводнений провинции Синд и Белуджистан.

"Правительство страны выделит 10 миллиардов рупий (45 млн долларов США) провинции Белуджистан на восстановление. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями разработает план поддержки региона", - заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Пакистанские власти называют случившееся "самой тяжелой гуманитарной катастрофой десятилетия" и предупреждают о вероятности нового наводнения на юге страны из-за разлива рек.