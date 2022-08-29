Скандинавские страны обвинили Норвегию в «энергетическом подрыве» Европы

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, обвинив Осло в намерении подорвать европейский энергорынок. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это будет первая страна в Европе, которая пойдет на подобное в сфере электричества. Это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Это очень эгоистичное поведение", - заявил исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

По словам директора по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнеса Брууна, примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. В подобных ситуациях любые меры, принимаемые на национальном уровне, представляют опасность.

"Люди могут сказать, что если Норвегия может это делать, то и мы сможем", - заключил Бруун.

Статс-секретарь Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен подтвердил, что правительство анализирует механизмы снижения производства и, следовательно, экспорта электричества. Ограничение экспорта электроэнергии произойдет в случае, если уровень в водохранилищах, на которых построены гидроэлектростанции, "упадет до очень низкого уровня".