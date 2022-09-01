Британцы столкнулись с нехваткой батончиков Mars в супермаркетах

Жители Великобритании ощутили нехватку шоколадных батончиков Mars из-за производственных проблем. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На полках некоторых британских супермаркетов нет батончиков Mars, отсутствует товар и на сайтах розничной торговли. В части магазинов не ожидают поставок в течение двух недель.

В компании Mars Wrigley, которая производит батончики Mars, Galaxy, Snickers и Milky War, признали, что испытывают повышенный уровень спроса. "[Мы хотим] заверить британскую общественность, что наши любимые бренды по-прежнему доступны по всей стране", - сказал производитель.