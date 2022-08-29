Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный президенту Конго Дени Сассу-Нгессо
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Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена президенту Конго Дени Сассу-Нгессо.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: