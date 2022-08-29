В Багдаде неспокойно

По меньшей мере 10 человек погибли, 200 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, в числе пострадавших несколько сотрудников иракских силовых структур.

У некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, поскольку силы безопасности применили слезоточивый газ против сторонников влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, которые штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной "зеленой зоны" в Багдаде. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.

Ранее сообщалось о столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, в результате которых погибли два человека, не менее 19 пострадали.