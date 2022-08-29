Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала семерых боевиков РПК в зонах антитеррористических операций "Pençe-Kilit" и "Pençe-Kaplan" на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма в регионе.