https://news.day.az/world/1491031.html Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала семерых боевиков РПК в зонах антитеррористических операций "Pençe-Kilit" и "Pençe-Kaplan" на севере Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма в регионе.
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