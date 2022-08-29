США заявили о готовности сделать все, чтобы смягчить возможный энергодефицит в Европе

Соединенные Штаты обеспокоены возможным возникновением дефицита энергоресурсов в Европе и постараются сделать все для его сокращения, сообщил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы обеспокоены в связи с вероятной нехваткой энергоресурсов в Европе по мере приближения зимы. Мы продолжаем работать с поставщиками, энергетическими компаниями по всему миру для того, чтобы облегчить любой дефицит, который может возникнуть. Мы постараемся сделать для этого все возможное", - сказал Кирби на брифинге.

По словам представителя Совета нацбезопасности, именно для этого президент США Джо Байден назначил специальную рабочую группу, которая занимается расширением диапазона источников энергии.

В прошлом месяце представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США и ЕС координируют действия, направленные на сокращение зависимости европейских потребителей от российских энергоресурсов.

"Президент Джо Байден с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сформировали рабочую группу по энергетической безопасности Европы. Эта рабочая группа проводит регулярные встречи, на которых обсуждаются меры по снижению потребностей Европы в природном газе, также мы развиваем партнерство в сфере диверсификации поставок энергоресурсов", - сказала Жан-Пьер.

Также в июле министры энергетики стран ЕС смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа в ЕС на 15%.