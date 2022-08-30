Грузия работает над присоединением к единому платежному пространству Европы

Грузия готовится присоединиться к единому платежному пространству Европы (SEPA), сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, предает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузии.

Это структура по гармонизации налогового обслуживания и провайдеров доступна в 36 странах, включая 27 стран-членов ЕС, а также Великобританию, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Швейцарию, Монако, Сан-Марино, Андорру и город-государство Ватикан.

Присоединение позволит грузинским клиентам совершать безналичные платежи в евро посредством кредитного перевода и прямого дебета в любой точке Европейского Союза, а также в ряде стран, не входящих в ЕС.

"Больше не будет необходимости использовать банк-корреспондент или посредника для осуществления переводов в Евросоюз", - пояснил Гарибашвили. "Это будет большой пользой для наших граждан", добавил премьер.

Гарибашвили отметил, что присоединение к единому европейскому платежному пространству "связано с интеграцией с Евросоюзом".

По его словам, в процесс вовлечены Нацбанк, Минэкономики, другие правительственные ведомства. Кроме того, в парламент Грузии будут направлены на утверждение три законопроекта, отражающие соответствующие поправки в законодательство.

SEPA была введена для кредитовых переводов в 2008 году, а в 2009 году платформа обеспечивает прямое дебетование. Система была полностью внедрена к 2014 году в зоне евро и к 2016 году в странах, не входящих в зону евро, которые являются членами платформы.