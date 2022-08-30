Глава МИД Ирана посетит Россию с рабочим визитом

31 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиан будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Как объявило Министерство иностранных дел РФ, предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей.