Мы полны решимости превратить XXI век в «столетие Турции»

Победа в сражении при Думлупынаре продемонстрировала миру, что турецкий народ невозможно сломить. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в провинции Кютахья, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что находится в Кютахье не случайно. Именно здесь 100 лет назад началось историческое сражение, ознаменовавшей окончательный успех национально-освободительной борьбы турецкого народа.

"До начала масштабного наступления турецкой армии 30 августа 1922 года, определенные круги выступали с пессимистическими прогнозами, утверждая, что победить в борьбе с интервентами не удастся. Схожие утверждения озвучиваются и сегодня в отношении планов турецкого правительства. Однако весь мир в итоге стал свидетелем победы решимости и веры турецкого народа", - сказал президент.

Глава государства привлек далее внимание к шагам по устранению проблем, стоящих на пути современной Турции, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

"Благодаря решительным шагам структур безопасности нашей страны, мы шаг за шагом уничтожаем террористов",- констатировал президент.

По его словам, турецкое правительство полно решимости превратить XXI век в "столетие Турции".

"Смена экономической модели развития Турции, сделавшей ставку на производство и рост занятости, позволила нашей стране минимизировать воздействие глобального кризиса. Благодаря мерам, предпринятым правительством с начала года, положение граждан Турции улучшится", - заверил президент.