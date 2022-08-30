https://news.day.az/world/1491040.html Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за ситуации в стране
Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за ситуации в стране
Правительство Ирака объявило вторник, 30 августа, нерабочим днем по всей стране из-за сложной ситуации в сфере безопасности.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, иракский кабинет принял соответствующее постановление.
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