Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем из-за ситуации в стране
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Правительство Ирака объявило вторник, 30 августа, нерабочим днем по всей стране из-за сложной ситуации в сфере безопасности.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, иракский кабинет принял соответствующее постановление.