ООН призвала стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия.
Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, Гутерреш с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. "Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей", - сообщил Дюжаррик.
Представитель Гутерреш добавил, что генсек ООН призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре