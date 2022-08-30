ООН призвала стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия.

Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Гутерреш с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. "Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей", - сообщил Дюжаррик.

Представитель Гутерреш добавил, что генсек ООН призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.