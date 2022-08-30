Жители Польши проявляют «нездоровую изобретательность» ради угольных субсидий

Жители Польши проявляют "нездоровую изобретательность", чтобы получить угольные субсидии. Об этом сообщает издание Interia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Угольная субсидия пользуется большим спросом среди поляков. Однако из гмин (общин. - "Газета.Ru") приходят новости о том, что она становится поводом для нездоровой изобретательности", - говорится в статье.

Правительство выделит три тысяч злотых (более $630. - "Газета.Ru") не на печь, а на каждое домохозяйство. Как следствие, в общинах отмечается резкий "рост числа новых домохозяйств".

Чиновник из Лодзинского воеводства поделился историей о том, как к ним пришли три брата, которые всю жизнь жили в одном доме, отапливаемом одной печью. Однако в этот раз они принесли три декларации, рассчитывая на три угольных субсидии, мотивируя это тем, что каждый из них - отдельное домохозяйство.

Староста поморской гмины Кобыльница Лешек Кулиньский рассказал, что у них в общине есть примеры супругов, проживающих в одном доме, которые внезапно теперь живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства.

Всего на программу угольной субсидии выделено 11,5 млрд злотых (почти $2,5 млрд), сообщили в издании.