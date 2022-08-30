Полиция Новой Зеландии опознала детей, чьи тела нашли в аукционных чемоданах

Полиция Новой Зеландии смогла установить личности детей, останки которых были найдены в чемоданах, купленных семьей на онлайн-аукционе. Отмечается, что родственники жертв попросили не раскрывать их личность и имена детей, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция начала расследование убийства после того, как останки были обнаружены в Южном Окленде 11 августа.

Детям, вероятно, было от 5 до 10 лет, когда они умерли. Их тела пролежали в чемодане от трех или четырех лет, причина их смерти пока не называется.

Полиции удалось выяснить, предполагаемая мать этих детей сейчас находится в Южной Корее. Полиция страны сотрудничает с властями Новой Зеландии через Интерпол.