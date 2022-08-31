В США мужчина совершил 60-километровый сплав по реке в тыкве

Как пишет The Guardian, мужчина из Небраски (США) установил новый мировой рекорд, проплыв 38 миль (более 61 км) по реке в огромной тыкве, из которой предварительно была удалена мякоть и плод стал своеобразной круглой лодкой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любитель необычных сплавов Дуэйн Хансен из Сиракуза совершил свое путешествие на прошлой неделе.

В социальных сетях он поделился фотографиями, где он сидит внутри гигантской тыквы, которая весила почти 400 кг.

Хансен совершил справ по реке Миссури. Он стартовал в тыкве, вооружившись веслом около 7:30 утра, и завершил свое 61-километровое путешествие около 18:30.

"Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят", - указал Хансен в комментарии Reuters.

Таким образом на данный момент американец установил рекорд по славу в тыкве.

Мужчина добавил: "Вероятно, я не буду пробовать это снова. Если кто-то побьет этот рекорд, я преклонюсь перед ним, потому что он крутой".