Массовая драка произошла в Новой Москве в поселке Коммунарка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, молодые люди начали драться во дворе дома на улице Липовый парк.

По словам очевидцев, в драке участвовало около 20 человек. Причина конфликта - бытовая.

"В наш подъезд гнались с палками и бились в дверь", - рассказывают очевидцы.