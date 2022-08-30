https://news.day.az/world/1491095.html Массовая драка произошла в Новой Москве - ВИДЕО
Массовая драка произошла в Новой Москве - ВИДЕО
Массовая драка произошла в Новой Москве в поселке Коммунарка.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, молодые люди начали драться во дворе дома на улице Липовый парк.
По словам очевидцев, в драке участвовало около 20 человек. Причина конфликта - бытовая.
"В наш подъезд гнались с палками и бились в дверь", - рассказывают очевидцы.
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