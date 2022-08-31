ВМС США закупят 1,3 тыс. палубных самолетов для американских авианосцев

Военно-морские силы США вооружат американские авианосцы 1,3 тыс. палубных самолетов. Такие меры содержатся в плане развития военного флота страны, представленном начальником штаба военно-морских операций адмиралом Майклом Гилдеем, сообщает National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в это число войдут как истребители пятого поколения F-35 и F-22, так и самолеты шестого NGAD, включая беспилотники, объединенные с ними в одну платформу.

Цель закупок - "поддерживать превосходство в воздухе, улучшать проецирование мощи морского базирования и укреплять свою боевую мощь на море на десятилетия вперед", отмечает издание.