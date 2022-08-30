Экс-президент Франции Олланд озвучит полнометражный мультфильм

Экс-президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного во Франции мультсериала и комикса "Кремень в большом городе" (Silex and the City). Мультипликационный фильм рассказывает о первобытных людях. Как пишет France Press, об этом рассказал автор проекта Жюльен Бержо, который работает под псевдонимом Жюль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В студии звукозаписи вместе с политиком была и его супруга, актриса Жюли Гайе, с которой они встречаются уже несколько лет. Недавно СМИ сообщили, что в июне этого года пара заключила брак. Гайе также записала реплики для одного из персонажей будущей картины.

Тайная роспись Франсуа Олланда и Жюли Гайе состоялась 4 июня, в городе Тюль, мэром которого бывший глава государства был с 2001 по 2008 год. Сообщается, что церемонию бракосочетания провел Бернар Комб, сменивший Олланда на посту главы муниципалитета в 2008-м.

Франсуа Олланд женился впервые. С конца 1970-х по 2007 год бывший лидер Франции состоял в гражданском браке с Сеголен Руаяль, участницей президентских выборов 2007 года, от которой у него есть четверо детей. В 2007-2014 годах он был в отношениях с журналисткой Валери Триервейлер, сотрудницей журнала "Paris Match".