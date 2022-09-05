В Финляндии задумали перейти на ночную работу

Финская компания по продаже электроэнергии Väre сообщила о множестве запросов от производств о возможности перехода с дневного потребления электроэнергии на ночное, говорится в материале телерадиовещательной корпорации YLE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пр информации YLE, речь идет о компаниях с высокой долей автоматизации.

"Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа", - сказано в сообщении.

Гендиректор Vаre Юха Кески-Карху отметил, что для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тысяч евро.