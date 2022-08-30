6 миллионам афганцев грозит голод

Афганистан нуждается в срочном финансировании со стороны стран-доноров, поскольку 6 млн афганцев могут в скором времени столкнуться с голодом из-за продолжающегося в стране экономического кризиса. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Его слова приводит агентство Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бедность усугубляется, население продолжает расти, а у властей нет бюджета, чтобы инвестировать в собственное будущее. Нам ясно, что необходимо возобновить некоторую поддержку [страны]", - заявил Гриффитс.

Исходя из расчетов Гриффитса, стране необходимо предоставить $770 млн в срочном порядке, чтобы население смогло пережить предстоящую зиму.

США заморозили все активы центрального банка Афганистана, чтобы не допустить к ним представителей Талибана. Администрация Джо Байдена приняла решение о заморозке афганских средств 15 августа, в день взятия талибами Кабула. По некоторым данным, на счетах в США находятся более $9 млрд, принадлежащих Центральному банку Афганистана.