Школьница из США сломала себе шею из-за челленджа для TikTok

В США 16-летняя местная жительница сломала шею в трех местах во время участия в опасном TikTok-челлендже под названием "разбиватель черепа" (skull breaker challenge). Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в 2020, когда девушка была на хоккейном матче. Друзья предложили ей принять участие в набиравшем в тот момент популярность TikTok-челлендже. Американке должны были выбить ноги, чтобы она упала.

В итоге после челленджа школьницу госпитализировали. По прошествии двух лет реабилитации 18-летняя американка встала на ноги, но все еще страдает от последствий травмы.

"Мы думали, что съемка видео для TikTok будет веселой и забавной, но на самом деле это не так. И я очень хочу, чтобы люди знали, что так делать нельзя, потому что это может закончиться тем, что кто-то пострадает", - рассказала мать девушки.