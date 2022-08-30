В Турции стартует фестиваль Teknofest

Сегодня в турецком городе Самсун стартует фестиваль авиации, космоса и технологий - Teknofest.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 30 августа по 4 сентября на фестивале, который пройдет в аэропорту "Самсун Чаршамба", будут организованы различные выставки и авиашоу.

Первый день фестиваля посвящен отмечаемому сегодня "Дню Победы" Турции.

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