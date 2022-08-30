https://news.day.az/world/1491132.html В Турции стартует фестиваль Teknofest
В Турции стартует фестиваль Teknofest
Сегодня в турецком городе Самсун стартует фестиваль авиации, космоса и технологий - Teknofest.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 30 августа по 4 сентября на фестивале, который пройдет в аэропорту "Самсун Чаршамба", будут организованы различные выставки и авиашоу.
Первый день фестиваля посвящен отмечаемому сегодня "Дню Победы" Турции.
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