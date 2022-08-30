Бизнес США пытается негласно вернуться в Россию через Турцию

Многие американские компании, покинувшие Россию из-за введенных в отношении нее санкций, пытаются негласно вернуться на российский рынок через Турцию. Они предлагают турецким фирмам комиссионные за организацию совместного бизнеса, утверждает во вторник газета Yeni Safak, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, которое ссылается на источники, число предложений от американских компаний туркам за последние месяцы увеличилось. Газета при этом не называет сами компании, отмечая, что "многие из них для приобретения товаров в РФ осуществляют бизнес на маршруте Россия - Турция - Дубай - США".

"Многие международные компании, штаб-квартиры которых расположены в США, начали использовать в этих целях свои дочерние предприятия в зонах свободной торговли Дубая. Американцы, предлагающие наладить совместную торговлю турецким фирмам, прибегают к этому, чтобы компенсировать свои потери после ухода с российского рынка", - пишет Yeni Safak. По данным газеты, американские компании главным образом хотят покупать в России продукцию нефтехимической промышленности, драгметаллы, зерновые, металлы, удобрения, химикаты, алкогольные напитки. Yeni Safak напоминает, что значительная часть из 5 тыс. американских компаний покинули Россию с началом украинского кризиса, понеся серьезные потери.