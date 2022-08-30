Сколько в мире заболевших COVID-19?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов США 94 280 272 1 044 332 Индия 44 415 723 527 799 Бразилия 34 397 205 683 622 Франция 34 698 583 155 007 Германия 32 095 854 147 223 Великобритания 23 708 661 205 725 Италия 21 814 856 175 407 Южная Корея 23 142 479 26 689

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.