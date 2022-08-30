Сколько в мире заболевших COVID-19?
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Число случаев COVID-19
|Число умерших пациентов
|США
|94 280 272
|1 044 332
|Индия
|44 415 723
|527 799
|Бразилия
|34 397 205
|683 622
|Франция
|34 698 583
|155 007
|Германия
|32 095 854
|147 223
|Великобритания
|23 708 661
|205 725
|Италия
|21 814 856
|175 407
|Южная Корея
|23 142 479
|26 689
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.
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