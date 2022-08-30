https://news.day.az/world/1491177.html Число жертв вооруженных столкновений в Багдаде достигло 30
Число жертв вооруженных столкновений в Багдаде достигло 30
Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в столице Ирака Багдаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Al Hadath.
Ранее сообщалось о 20 погибших. По версии иракского телеканала Rudaw, в стычках пострадали по меньшей мере 380 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре