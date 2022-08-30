100 лет особого питания

100 лет производства продуктов питания для людей с особыми потребностями в питании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, компании Dr. Schär, разработавшей европейский трансграничный проект Re-cereal, исполнилось 100 лет. Этот семейный бизнес, основанный в самом сердце Альп доктором Антоном Шером, развивался, уделяя особое внимание биоразнообразию, и стал ведущим производителем безглютеновых продуктов в Европе. Сильвано Чиани, один из координаторов инициативы Re-cereal, рассказал нам об истории компании и задачах на будущее.

Сильвано Чиани, менеджер по корпоративным исследованиям и инновациям, Dr. Schär:"Да, в 2022 году компании Dr. Schär исполняется 100 лет. В 1922 году был доктор Антон Шер, который только начал производить продукты для людей с особыми потребностями в питании. В 1980-х годах наш владелец и президент компании Ульрих Ладурнер принял бренд и вдохнул в него новую жизнь. Ладурнер давно понял, что важно предлагать продукты, сочетающие вкус с очень важными питательными характеристиками. И это, скажем так, стало причиной успеха компании, которая будет продолжать вести нас, надеюсь, по крайней мере, в течение следующих ста лет.

Со своей стороны, мы работаем над реинтродукцией проса, и эта инициатива Re-cereal является первым проектом. Мы считаем, что она очень важна на уровне фермерских хозяйств, позволяя увеличить биоразнообразие сельского хозяйства, переходя от того, что раньше было чередованием кукурузы и пшеницы, к несколько более сложной, более четкой системе, в которой также есть место для второстепенных культур, с целью сокращения затрат, а также повышения устойчивости к изменению климата".