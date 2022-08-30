https://news.day.az/world/1491197.html В России пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и скорой - ВИДЕО
В России пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и скорой - ВИДЕО
По меньшей мере пять человек пострадали в результате ДТП с участием бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В соцсетях опубликованы кадры, на которых запечатлены последствия страшной аварии. После столкновения автомобили загорелись.
На месте ДТП работают экстренные службы. Другие подробности выясняются.
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