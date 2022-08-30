Молдова нашла способ расплатиться с «Газпромом»

Молдова нашла способ расплатиться с российским "Газпромом" за газ, поставленный в августе. Об этом рассказал вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

План состоит в том, что молдавское государственное предприятие "Энергоком" закупит у газораспределительной компании "Молдовагаз" 10 миллионов кубометров газа за 16,6 миллиона долларов. Это позволит заплатить "Газпрому" аванс за уже полученное топливо. Газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит 1458,92 долларов за тысячу кубометров, для второго - 1881 долларов, его планируется закупить в сентябре.