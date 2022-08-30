Момент серьезного ДТП со скорой помощью в Москве

Утром во вторник, 30 августа, на востоке Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, момент аварии запечатлел регистратор очевидца, передает Day.Az со ссылкой на Вести

Судя по кадрам, водитель скорой помощи проехал по полосе встречного движения и попытался проследовать через перекресток, где в него врезался таксист. После удара автомобиль медиков, у которого в тот момент были включены проблесковые маячки, опрокинулся на бок.

Третьим участником ДТП стала малолитражка - "Оку" незначительно зацепило по касательной.

В столичной Госавтоинспекции уже прокомментировали ситуацию, сообщив, что в результате инцидента на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают степень вины участников происшествия.