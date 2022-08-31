Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск раскрыл секрет своего похудения в соцсетях. Пост на эту тему появился в его Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания (чередование периода воздержания и приема пищи со временем, когда питание разрешено - прим. "Ленты.ру"). "По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя более здоровым", - рассказал Маск и отметил, что в процессе похудения он использовал мобильное приложение Zero.

В свою очередь, основатель компании NorthmanTrader, финансист Свен Хенрих поинтересовался, какой вес удалось сбросить бизнесмену. В ответ он заявил, что, достигнув своего "самого большого нездорового веса", он избавился от 20 фунтов (примерно девять килограммов).