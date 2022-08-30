В Приморье спасли глухонемого, просидевшего 4 дня в 7-метровом колодце

В Приморском крае волонтеры спасли глухонемого жителя Уссурийска, который пошел в лес за грибами и провалился в семиметровый колодец. Видео спасения опубликовала поисковая организация "ПримПоиск", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

37-летний глухонемой житель Уссурийска пропал 17 августа, огласку в СМИ этот случай получил только сейчас.

Как рассказал представитель "ПримПоиска", там, где ходил пострадавший Сергей, была очень высокая трава, в некоторых местах даже выше человеческого роста. Кое-где стояли емкости, напоминающие колодцы, в которых раньше хранился мазут. Один из таких колодцев Сергей и не заметил из-за высокой травы.

Мужчина просидел в колодце четыре дня, пил воду из лужи и все это время стучал по стенам. По звуку его нашли волонтеры "ПримПоиска".

Когда мужчину вытащили, волонтеры сразу вызвали скорую помощь. Врачи обнаружили на теле пострадавшего только сильные ушибы. Волонтеры продолжают контактировать с мамой Сергея.

Женщина рассказала, что сейчас с ее сыном все нормально, он уже вышел на работу, несмотря на то, что немного прихрамывает: на ногах у Сергея серьезные ушибы.