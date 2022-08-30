https://news.day.az/world/1491224.html Два дома загорелись после ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем - ВИДЕО
Два дома загорелись после ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем - ВИДЕО
Два частных дома в деревне Воробино в Ярославской области загорелись после ДТП с участием бензовоза и машины скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как стало известно, в результате аварии погибли три человека. По словам врио губернатора области Михаила Евраева, погибшие - сотрудники скорой помощи.
МЧС по региону сообщает, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте ЧП работают 45 человек и 16 единиц техники.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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