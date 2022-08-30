В страшной аварии под Ярославлем погибла бригада скорой помощи

Утром во вторник, 30 августа, в районе деревни Воробино под Ярославлем произошла серьезная авария с участием нескольких транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, бензовоз столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи и легковушкой, произошла утечка топлива и возгорание, помимо машин огонь охватил частное домовладение.

Движение в районе ЧП на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославском районе было ограничено, в Госавтоинспекции попросили автомобилистов пользоваться альтернативными маршрутами.

К сожалению, в результате инцидента погибла спешившая на вызов бригада скорой медицинской помощи - эту информацию подтвердил врио губернатора региона Михаил Евраев.

В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.