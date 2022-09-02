Япония строит сеть портов для приема танкеров с жидким водородом

Японское правительство приступило к развитию портовых терминалов, способных принимать крупные судна с жидким водородом, сообщает Yomiuri Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Строительство инфраструктуры начато для обеспечения непрерывных поставок ресурса, который, считают японские власти, может стать "топливом следующего поколения".

Кабмин Японии стремится достичь "углеродной нейтральности" (то есть нулевых выбросов углекислого газа) к 2050 году, а к 2030-му - сократить выбросы на 46% относительно показателей 2013 года. Водород не выделяет парниковых газов при сгорании, для промышленных целей в Японии ежегодно используются 2 млн тонн жидкого водорода, в 2050-м страна рассчитывает использовать до 20 млн тонн ежегодно.

Одной из задач обновления сети портов для приема танкеров с водородом является снижение стоимости ресурса. Сейчас, по данным Агентства природных ресурсов и энергетики Японии, кубометр жидкого водорода стоит 170 иен (1,23 доллара.). К 2030 году правительство рассчитывает снизить стоимость энергоресурса до 30 иен (0,22 доллара), более чем на 80%. Наиболее современным водородным портом в Японии на данный момент является порт Кобе, где расположен наземный резервуар объемом 2500 куб. м.