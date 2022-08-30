Тайвань отслеживает 37 китайских военных самолетов и 8 кораблей

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что отслеживает 37 китайских военных самолетов и восемь кораблей. 12 судов, среди них восемь истребителей Су-30, пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В ответ с острова направили боевые патрульные самолеты и корабли ВМФ, а также применили ракетные комплексы наземного базирования для наблюдения.