https://news.day.az/world/1491228.html Тайвань отслеживает 37 китайских военных самолетов и 8 кораблей - ВИДЕО
Тайвань отслеживает 37 китайских военных самолетов и 8 кораблей - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что отслеживает 37 китайских военных самолетов и восемь кораблей. 12 судов, среди них восемь истребителей Су-30, пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В ответ с острова направили боевые патрульные самолеты и корабли ВМФ, а также применили ракетные комплексы наземного базирования для наблюдения.
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